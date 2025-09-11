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€ 275 тыс

Юсуф Абдурисаг - трансферы

Аль-Вакра
6 августа 1999 (26), Вивалла
#13 | Нападающий
171 см
Катар
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.09.25 / 30.06.26
Аль-Садд
Аль-Вакра
Аренда
25.01.23 / 30.06.23
Аль-Садд
Аль-Вакра
Аренда
01.01.19 / 30.08.20
Аль-Садд
Аль-Араби
Аренда
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