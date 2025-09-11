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Аль-Вакра
Юсуф Абдурисаг
Трансферы
€ 275 тыс
Юсуф Абдурисаг - трансферы
Аль-Вакра
6 августа 1999 (26), Вивалла
#13 | Нападающий
171 см
Катар
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Трансферы
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Тип трансфера
11.09.25 / 30.06.26
Аль-Садд
Аль-Вакра
Аренда
25.01.23 / 30.06.23
Аль-Садд
Аль-Вакра
Аренда
01.01.19 / 30.08.20
Аль-Садд
Аль-Араби
Аренда
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
61
Черчесов встал на защиту Роналду: «Не слишком ли много внимания уделяется негативным аспектам в его игре?»
19:35
Орлов заявил об уникальности Вендела из-за его опозданий: «Пусть будет у нас такой оригинал!»
18:58
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Расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27
18:44
Опубликован весь календарь РПЛ на сезон-2026/27
18:13
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«Ахмат» выкупит полузащитника «Ростова» за 200 миллионов рублей
17:58
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Пономарев похвалил сборную США: «У американцев очень приличная команда, а у нас – деревянные человечки»
17:47
10
Глушенков ответил на претензии по поводу отложенного юбилея «Зенита»
16:59
10
Месси повторил достижение экс-игрока сборной России на ЧМ
16:45
6
41-летний Роналду обновил рекорд для европейских футболистов
15:26
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