Юсуф Абдурисаг - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Юсуф
|Фамилия
|Абдурисаг
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Юсуф
|Фамилия
|Абдурисаг
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.06.2024
|Был в запасе
|Афганистан
|0:0
|Катар
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Катар
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Иордания
|1:3
|Катар
|07.02.2024
|1' -90'
|Иран
|2:3
|Катар
|03.02.2024
|Был в запасе
|Катар
|1:1
(3:2)п
|Узбекистан
|29.01.2024
|Был в запасе
|Катар
|2:1
|Палестина
|22.01.2024
|1' -90'
|Катар
|1:0
|Китай
|12.01.2024
|1' -57'
|Катар
|3:0
|Ливан