Francesco Donati - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Francesco Donati
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Francesco Donati
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лекко
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Лекко (Лекко)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:0
|Бари (Бари)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|3:2
|Парма (Парма)
|08.11.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:0
|Специя (Ла Специя)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Лекко (Лекко)
|24.10.2023
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|1:2
|Лекко (Лекко)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|01.10.2023
|76' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|2:1
|Лекко (Лекко)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Феральписало (Сало)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Модена (Модена)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|3:4
|Катанцаро (Катанцаро)