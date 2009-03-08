|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нумансия
|21
|3
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|1' -74'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|17.05.2009
|1' -65'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|23'
|10.05.2009
|1' -82'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Нумансия (Сория)
|32'
|02.05.2009
|1' -81'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Малага (Малага)
|62'
|25.04.2009
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|21.04.2009
|1' -79'
|Нумансия (Сория)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|18.04.2009
|1' -69'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Нумансия (Сория)
|12.04.2009
|62' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|90'
|15.03.2009
|36' -90'
|Расинг (Сантандер)
|5:0
|Нумансия (Сория)
|49'
|08.03.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|38'
|22.02.2009
|1' -69'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|15.02.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|08.02.2009
|1' -76'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|31.01.2009
|1' -64'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|24.01.2009
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Нумансия (Сория)
|82'
|17.01.2009
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|56'
|11.01.2009
|1' -65'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|04.01.2009
|1' -78'
|Рекреативо (Уэльва)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|21.12.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|85' 28'
|14.12.2008
|1' -90'
|Малага (Малага)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|07.12.2008
|1' -66'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|19'
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:3
|Нумансия (Сория)
|31.08.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Барселона (Барселона)