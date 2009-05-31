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Хуан Баррасо Керо
Статистика
Хуан Баррасо Керо - статистика
Завершил карьеру
17 октября 1984 (42)
#19 | Полузащитник
160 см | 58 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нумансия
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Нумансия
0 : 2
31.05.2009
Севилья
90' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 0
23.05.2009
Нумансия
59' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1 : 0
17.05.2009
Рекреативо
1' - 53'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
10.05.2009
Нумансия
1' - 46'
Испания. Примера, 34 тур
Нумансия
2 : 0
02.05.2009
Малага
1' - 61'
Испания. Примера, 32 тур
Нумансия
1 : 2
21.04.2009
Атлетик
54' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 0
18.04.2009
Нумансия
69' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Нумансия
0 : 0
12.04.2009
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 3
04.04.2009
Нумансия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Нумансия
2 : 1
22.03.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
2 : 0
22.02.2009
Нумансия
46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Нумансия
0 : 1
15.02.2009
Мальорка
62' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 1
08.02.2009
Нумансия
84' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Нумансия
0 : 2
31.01.2009
Реал
64' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
4 : 1
24.01.2009
Нумансия
80' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 0
17.01.2009
Нумансия
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Нумансия
2 : 0
11.01.2009
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Рекреативо
3 : 1
04.01.2009
Нумансия
70' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4 : 3
21.12.2008
Вальядолид
1' - 68'
Испания. Примера, 15 тур
Малага
2 : 0
14.12.2008
Нумансия
1' - 64'
Испания. Примера, 14 тур
Нумансия
2 : 1
07.12.2008
Альмерия
1' - 85'
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