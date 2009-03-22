Хуан Баррасо Керо - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Хуан Баррасо
|Фамилия
|Керо
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|160
|Вес
|58
|Имя
|Хуан Баррасо
|Фамилия
|Керо
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|160
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нумансия
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|90' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|23.05.2009
|59' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|17.05.2009
|1' -53'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|10.05.2009
|1' -46'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Нумансия (Сория)
|02.05.2009
|1' -61'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Малага (Малага)
|21.04.2009
|54' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|18.04.2009
|69' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Нумансия (Сория)
|12.04.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|04.04.2009
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|22.03.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|22.02.2009
|46' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|15.02.2009
|62' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|08.02.2009
|84' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|31.01.2009
|64' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|24.01.2009
|80' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Нумансия (Сория)
|17.01.2009
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|11.01.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|04.01.2009
|70' -90'
|Рекреативо (Уэльва)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|21.12.2008
|1' -68'
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.12.2008
|1' -64'
|Малага (Малага)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|07.12.2008
|1' -85'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|02.11.2008
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|14.09.2008
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:3
|Нумансия (Сория)
|31.08.2008
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Барселона (Барселона)