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    Гурендес Фелипе - статистика

    Полузащитник
    Имя Гурендес
    Фамилия Фелипе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 1975 (47 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нумансия 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:2 Севилья (Севилья)
    17.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 1:0 Рекреативо (Уэльва)
    68'
    10.05.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Нумансия (Сория)
    25.04.2009 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:1 Нумансия (Сория)
    18.04.2009 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Нумансия (Сория)
    04.04.2009 46' -90' Бетис (Севилья) 3:3 Нумансия (Сория)
    22.03.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 2:1 Спортинг (Хихон)
    15.03.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 5:0 Нумансия (Сория)
    08.03.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    44'
    01.03.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    22.02.2009 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Нумансия (Сория)
    15.02.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 0:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    08.02.2009 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Нумансия (Сория)
    31.01.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 0:2 Реал (Мадрид)
    24.01.2009 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:1 Нумансия (Сория)
    17.01.2009 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Нумансия (Сория)
    11.01.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    04.01.2009 Был в запасе Рекреативо (Уэльва) 3:1 Нумансия (Сория)
    21.12.2008 Был в запасе Нумансия (Сория) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    14.12.2008 Был в запасе Малага (Малага) 2:0 Нумансия (Сория)
    07.12.2008 Был в запасе Нумансия (Сория) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    09.11.2008 Был в запасе Нумансия (Сория) 2:4 Бетис (Севилья)
    02.11.2008 Был в запасе Спортинг (Хихон) 3:1 Нумансия (Сория)
    31.08.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 1:0 Барселона (Барселона)
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