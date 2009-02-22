Дельгадо Димас - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Дельгадо
|Фамилия
|Димас
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|83
|Имя
|Дельгадо
|Фамилия
|Димас
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нумансия
|17
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|80' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|25.04.2009
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|21.04.2009
|1' -54'
|Нумансия (Сория)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|18.04.2009
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Нумансия (Сория)
|12.04.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|04.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|50'
|15.03.2009
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|5:0
|Нумансия (Сория)
|66'
|08.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.03.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|22.02.2009
|1' -46'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|30'
|15.02.2009
|1' -62'
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|08.02.2009
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|31.01.2009
|1' -79'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|24.01.2009
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Нумансия (Сория)
|24'
|17.01.2009
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|11.01.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|04.01.2009
|1' -90'
|Рекреативо (Уэльва)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|21.12.2008
|1' -78'
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|78'
|14.12.2008
|1' -90'
|Малага (Малага)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|07.12.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|02.11.2008
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:3
|Нумансия (Сория)