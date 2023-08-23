Валерий Чупин - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Чупин
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Чупин
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Муром
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2023
|1' -90'
|Муром (Муром)
|1:3
|2DROTS (Москва)