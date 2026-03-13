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€ 750 тыс

Валид Аль-Ахмед - статистика

Аль-Кадисия
3 мая 1999 (27)
#23 | Защитник
191 см
Саудовская Аравия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Таавун
15
4
0
5
0
Аль-Кадисия
6
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Кадисия
3 : 2
13.03.2026
Аль-Ахли
1' - 38'
32'
37'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
28.02.2026
Аль-Таавун
1' - 77'
72'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия
4 : 0
23.02.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
78'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Охдуд
2 : 4
20.02.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
50'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Кадисия
1 : 0
12.02.2026
Неом
46' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
07.02.2026
Аль-Фат
77' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Халидж
0 : 1
03.02.2026
Аль-Кадисия
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 0
30.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Наср
1 : 0
26.01.2026
Аль-Таавун
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Рияд
1 : 3
18.01.2026
Аль-Таавун
1' - 90'
30'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Ахли
2 : 1
14.01.2026
Аль-Таавун
1' - 90'
26'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 0
29.12.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 2
26.12.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
35'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун
1 : 1
23.11.2025
Неом
1' - 90'
90'
72'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фат
2 : 5
07.11.2025
Аль-Таавун
1' - 67'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Таавун
2 : 0
01.11.2025
Аль-Кадисия
1' - 90'
57'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Фейха
1 : 2
23.10.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун
6 : 1
19.10.2025
Дамак
1' - 90'
11'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Халидж
0 : 1
25.09.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун
4 : 1
18.09.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
51'
40'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Охдуд
2 : 3
13.09.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таавун
0 : 5
29.08.2025
Аль-Наср
1' - 90'
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