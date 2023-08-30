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    Алексей Лысов - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Павлович
    Фамилия Лысов
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Родной город Владимир
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 февраля 2005 (18 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2023 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    04.10.2023 71' -90' Крылья Советов (Самара) 0:3 Ахмат (Грозный)
    19.09.2023 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    30.08.2023 88' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    Россия
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