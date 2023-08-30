Алексей Лысов - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Лысов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Владимир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Лысов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Владимир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2023
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|04.10.2023
|71' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Ахмат (Грозный)
|19.09.2023
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|30.08.2023
|88' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)