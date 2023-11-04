Tunmise Sobowale - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Tunmise Sobowale
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Tunmise Sobowale
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шрусбери Таун
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -68'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|01.12.2023
|83' -90'
|Ноттс Каунти (Ноттингем)
|2:3
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|04.11.2023
|87' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|3:2
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)