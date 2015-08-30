Станислав Резников - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Резников
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Вес
|68
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Резников
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|15
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2015
|1' -64'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|08.10.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|03.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|27.09.2015
|1' -70'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|48'
|19.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|36'
|15.09.2015
|1' -89'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|1' -61'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|02.09.2015
|1' -70'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|30.08.2015
|1' -81'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|22'
|21.08.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|10.08.2015
|1' -28'
|Носта (Новотроицк)
|1:6
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|03.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.07.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)