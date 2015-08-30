Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Станислав Резников - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Станислав
    Отчество Викторович
    Фамилия Резников
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 171
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Носта 15 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2015 1' -64' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Носта (Новотроицк)
    14.10.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Ульяновск)
    08.10.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Носта (Новотроицк)
    03.10.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:2 Химик (Дзержинск)
    27.09.2015 1' -70' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:0 Носта (Новотроицк)
    48'
    19.09.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Динамо (Киров)
    36'
    15.09.2015 1' -89' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Носта (Новотроицк)
    09.09.2015 1' -61' Носта (Новотроицк) 0:1 Челябинск (Челябинск)
    02.09.2015 1' -70' Носта (Новотроицк) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    30.08.2015 1' -81' Волга (Ульяновск) 1:1 Носта (Новотроицк)
    22'
    21.08.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    10.08.2015 1' -28' Носта (Новотроицк) 1:6 Нефтехимик (Нижнекамск)
    03.08.2015 1' -90' Динамо (Киров) 1:1 Носта (Новотроицк)
    28.07.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    20.07.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    • Читайте нас: 
    11