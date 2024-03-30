Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Ezechiel Banzuzi - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Ezechiel Banzuzi
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 59' Оуд-Хеверли 1:2 Вестерло Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 35 2 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -59' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Вестерло (Вестерло)
    17.05.2024 67' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    12.05.2024 1' -90' Гент (Гент) 0:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    05.05.2024 1' -82' Оуд-Хеверли (Левен) 3:1 Стандард (Льеж)
    27.04.2024 1' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    23.04.2024 1' -81' Вестерло (Вестерло) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    72'
    20.04.2024 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    14.04.2024 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Гент (Гент)
    06.04.2024 1' -90' Стандард (Льеж) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.03.2024 58' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Мехелен (Мехелен)
    17.03.2024 1' -69' Оуд-Хеверли (Левен) 1:0 Мехелен (Мехелен)
    62'
    10.03.2024 1' -89' Брюгге (Брюгге) 3:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    02.03.2024 1' -64' Оуд-Хеверли (Левен) 0:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    24.02.2024 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    17.02.2024 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    10.02.2024 1' -90' Стандард (Льеж) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    03.02.2024 1' -90' Вестерло (Вестерло) 0:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    2'
    27.01.2024 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    56'
    21.01.2024 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    26.12.2023 1' -53' Оуд-Хеверли (Левен) 3:0 Эйпен (Эйпен)
    41'
    21.12.2023 1' -46' Гент (Гент) 4:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    42'
    16.12.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    09.12.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    02.12.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    26.11.2023 57' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    12.11.2023 1' -81' Генк (Генк) 3:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    04.11.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    28.10.2023 71' -90' Андерлехт (Брюссель) 5:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    22.10.2023 90' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    07.10.2023 36' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    44'
    30.09.2023 87' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Стандард (Льеж)
    23.09.2023 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    17.09.2023 64' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    01.09.2023 89' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 3:0 Кортрейк (Кортрейк)
    18.08.2023 1' -75' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    05.08.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Моленбек (Моленбек)
    29.07.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+