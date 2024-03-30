Ezechiel Banzuzi - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ezechiel Banzuzi
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ezechiel Banzuzi
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|1' - 59'
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|35
|2
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -59'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Вестерло (Вестерло)
|17.05.2024
|67' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|12.05.2024
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|05.05.2024
|1' -82'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|27.04.2024
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|23.04.2024
|1' -81'
|Вестерло (Вестерло)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|72'
|20.04.2024
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|14.04.2024
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Гент (Гент)
|06.04.2024
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.03.2024
|58' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Мехелен (Мехелен)
|17.03.2024
|1' -69'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:0
|Мехелен (Мехелен)
|62'
|10.03.2024
|1' -89'
|Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|02.03.2024
|1' -64'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|24.02.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.02.2024
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|10.02.2024
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|03.02.2024
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2'
|27.01.2024
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|56'
|21.01.2024
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|26.12.2023
|1' -53'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:0
|Эйпен (Эйпен)
|41'
|21.12.2023
|1' -46'
|Гент (Гент)
|4:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|42'
|16.12.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|09.12.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|02.12.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|26.11.2023
|57' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|12.11.2023
|1' -81'
|Генк (Генк)
|3:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|28.10.2023
|71' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|5:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|22.10.2023
|90' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|07.10.2023
|36' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|44'
|30.09.2023
|87' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Стандард (Льеж)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.09.2023
|64' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|01.09.2023
|89' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|18.08.2023
|1' -75'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|05.08.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Моленбек (Моленбек)
|29.07.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)