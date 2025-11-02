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Аарон Рэмзи
Новости
Аарон Рэмзи - новости
Завершил карьеру
26 декабря 1990 (35), Кайрфилли
#21 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Уэльс
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Публикации
Рэмзи объявил о завершении карьеры
7 апреля
1
Рэмзи разорвал контракт с клубом из-за пропажи домашнего питомца
2025.11.02 12:17
3
Фото
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
2023.07.16 11:53
1
Рэмзи до сих пор не вернулся в «Ниццу». Для него ЧМ-2022 закончился месяц назад
2022.12.29 21:29
Рэмзи на дебютный гол в Лиге 1 понадобилась одна минута
2022.08.07 16:10
1
Фото
Рэмзи – новый игрок «Ниццы»
2022.08.01 23:37
1
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Рэмзи
2022.07.26 19:58
1
«Ювентус» ищет новые клубы для четырех игроков
2022.07.07 10:39
«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмзи
2022.05.27 13:31
2
«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмзи
2022.05.21 08:25
2
Фото
Рэмзи перешел из «Ювентуса» в «Рейнджерс» на правах аренды
2022.02.01 00:54
«Астон Вилла» включилась в гонку за Рэмзи
2022.01.09 14:11
Виейра уговаривает Рэмзи перейти в «Кристал Пэлас» (Николо Скира)
2022.01.07 21:41
Рэмзи отказал «Бернли»
2022.01.05 07:56
Рэмзи приближается к трансферу в «Эвертон»
2021.12.08 21:14
Журналист Скира: «Ювентус» продаст Рэмзи зимой за минимальную стоимость
2021.12.05 08:35
«Ювентус» предложил Рэмзи «Роме» и готов взять на себя 60% зарплаты
2021.11.10 22:09
«Ювентус» готов расторгнуть контракт с Рэмзи
2021.11.08 20:48
3
Кен, Де Шильо и Рэмзи пропустят матч «Ювентус» – «Зенит»
2021.11.01 17:59
2
Журналист Галетти: Погба покинет «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» разработал план, как обеспечить 12-миллионную зарплату игроку
2021.10.31 10:57
4
«Ювентус» и «Барселона» могут обменять Пьянича на Рэмзи
2021.07.17 12:28
2
Рэмзи не сыграет с «Болоньей». От этого матча зависит попадание «Ювентуса» в Лигу чемпионов
2021.05.22 20:21
2
«Тоттенхэм» планирует подписать Рэмзи
2021.03.28 16:32
6
«Ювентус» готов продать Рэмзи и Рабьо ради возвращения Погба
2021.03.26 23:44
1
Журналист Романо: «Ювентус» обсудит с Роналду его будущее в клубе
2021.03.11 12:56
1
«Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» за Погба Рэмзи или Косту, но получил отказ
2021.01.03 12:58
9
«Ювентус» сообщил о травме Рэмзи
2020.11.05 19:30
The Telegraph: «Тоттенхэм» отказал «Ювентусу» в обмене Н'Домбеле на Рэмзи
2020.07.04 11:44
Daily Mail: «Ювентус» предложил Рэмзи «Тоттенхэму»
2020.06.14 15:36
3
Daily Mail: «Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер. На игрока есть спрос в АПЛ
2020.06.12 23:46
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