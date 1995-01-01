Рэмзи не сыграет с «Болоньей». От этого матча зависит попадание «Ювентуса» в Лигу чемпионов

«Ювентус» в преддверии матча 38-го тура Серии А против «Болоньи» понес потерю в лице полузащитника Аарона Рэмзи. Он не сыграет из-за мышечных проблем.

Также у туринцев не сыграет дисквалифицированный Родриго Бентанкур.