Рэмзи не сыграет с «Болоньей». От этого матча зависит попадание «Ювентуса» в Лигу чемпионов

От этого матча мало что зависит. Всё будет решаться в матче Аталанта - Милан. Наполи врят ли потеряет очки и одержит победу. Аталанта себе обеспечила участие в ЛЧ, а вот Милану нужна победа. Если Милан победит, то матч Ювентуса и Болоньи не имеет значения.
«Ювентус» в преддверии матча 38-го тура Серии А против «Болоньи» понес потерю в лице полузащитника Аарона Рэмзи. Он не сыграет из-за мышечных проблем.
Также у туринцев не сыграет дисквалифицированный Родриго Бентанкур.
- Встреча в Болонье состоится завтра, 23 мая.
- Даже победа не гарантирует «Ювентусу» попадание в Лигу чемпионов.
- Рэмзи летом может перейти в «Тоттенхэм».