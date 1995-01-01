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    Рэмзи не сыграет с «Болоньей». От этого матча зависит попадание «Ювентуса» в Лигу чемпионов

    «Ювентус» в преддверии матча 38-го тура Серии А против «Болоньи» понес потерю в лице полузащитника Аарона Рэмзи. Он не сыграет из-за мышечных проблем.

    Также у туринцев не сыграет дисквалифицированный Родриго Бентанкур.

    • Встреча в Болонье состоится завтра, 23 мая.
    • Даже победа не гарантирует «Ювентусу» попадание в Лигу чемпионов.
    • Рэмзи летом может перейти в «Тоттенхэм».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10332

      Hektor 84 38 минут назад

      От этого матча мало что зависит. Всё будет решаться в матче Аталанта - Милан. Наполи врят ли потеряет очки и одержит победу. Аталанта себе обеспечила участие в ЛЧ, а вот Милану нужна победа. Если Милан победит, то матч Ювентуса и Болоньи не имеет значения.

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