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    «Тоттенхэм» планирует подписать Рэмзи

    «Тоттенхэму» интересен полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи. Лондонцы планируют заключить с ним контракт летом, пишет «Советский спорт» со ссылкой на итальянское издание Tuttomercatoweb.

    «Ювентус» готов продать Рэмзи, так как ему нужны деньги на возвращение из «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +116

      Пикап96 17 минут назад

      Если рэмбо перейдет к петухам - это будет фиаско. 11 лет с канонирами и уйти в стан злейшего врага.. Надеюсь что утка.

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      Рейтинг: +6029

      житель СПб 33 минуты назад

      Любопытно! Ему ведь и лет уже немало (30). И поиграл за Арсенал долго. И вот - оказывается, что опять востребован в Англии, сразу в нескольких клубах. (Что нечасто бывает). Действительно, очень хорошо ориентируется на поле, хорошо организует игру команды. От его игры в Арсенале остались самые приятные впечатления.

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