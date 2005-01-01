«Тоттенхэм» планирует подписать Рэмзи

Если рэмбо перейдет к петухам - это будет фиаско. 11 лет с канонирами и уйти в стан злейшего врага.. Надеюсь что утка.
«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи. Лондонцы планируют заключить с ним контракт летом, пишет «Советский спорт» со ссылкой на итальянское издание Tuttomercatoweb.
«Ювентус» готов продать Рэмзи, так как ему нужны деньги на возвращение из «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
- Рэмзи интересен и другим лондонским клубам: «Кристал Пэлас», «Вест Хэму».
- До лета 2019 года Рэмзи выступал за «Арсенал».
- Стоимость футболиста – 20 миллионов евро.