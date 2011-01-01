Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Первая лига 2026/2027 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Чемпионшип 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Шотландия. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Суперкубок Италии 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Англии 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Англии 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Emirates Cup 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009