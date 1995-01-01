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    «Ювентус» готов расторгнуть контракт с Рэмзи

    Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации Calciomercato, в туринском клубе больше не рассчитывают на 30-летнего футболиста, однако продать его будет проблематично из-за отсутствия спроса.

    В связи с этим «Ювентус» рассматривает вариант с расторжением контракта валлийца уже в январе.

    Соглашение хавбека с итальянцами рассчитано до 30 июня 2023 года, а его зарплата составляет около 10 миллионов евро за сезон.

    • В 2019 году «Ювентус» бесплатно подписал Рэмзи, покинувшего тогда «Арсенал».
    • В текущем сезоне игрок провел 5 матчей (112 минут).
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +706

      ARSteven89 13 минут назад

      Let's go to Newcastle-upon-Tyne )))

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