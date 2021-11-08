«Ювентус» готов расторгнуть контракт с Рэмзи

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, в туринском клубе больше не рассчитывают на 30-летнего футболиста, однако продать его будет проблематично из-за отсутствия спроса.

В связи с этим «Ювентус» рассматривает вариант с расторжением контракта валлийца уже в январе.

Соглашение хавбека с итальянцами рассчитано до 30 июня 2023 года, а его зарплата составляет около 10 миллионов евро за сезон.