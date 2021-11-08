«Ювентус» готов расторгнуть контракт с Рэмзи

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Calciomercato, в туринском клубе больше не рассчитывают на 30-летнего футболиста, однако продать его будет проблематично из-за отсутствия спроса.
В связи с этим «Ювентус» рассматривает вариант с расторжением контракта валлийца уже в январе.
Соглашение хавбека с итальянцами рассчитано до 30 июня 2023 года, а его зарплата составляет около 10 миллионов евро за сезон.
- В 2019 году «Ювентус» бесплатно подписал Рэмзи, покинувшего тогда «Арсенал».
- В текущем сезоне игрок провел 5 матчей (112 минут).
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Calciomercato