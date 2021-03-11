Журналист Романо: «Ювентус» обсудит с Роналду его будущее в клубе

Руководство «Ювентуса» планирует перестройку команды по окончании этого сезона.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, клуб намерен сохранить в составе Уэстона МакКенни, Федерико Кьезу, Матейса де Лигта и Войцеха Щесны.

Будущее нападающего Криштиану Роналду в туринской команде пока под вопросом. С ним будут вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Может покинуть «Ювентус» ближайшим летом полузащитник Аарон Рэмзи, а главный тренер Андреа Пирло останется на своем посту.