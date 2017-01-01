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    Журналист Романо: «Ювентус» обсудит с Роналду его будущее в клубе

    Руководство «Ювентуса» планирует перестройку команды по окончании этого сезона.

    Как пишет журналист Фабрицио Романо, клуб намерен сохранить в составе Уэстона МакКенни, Федерико Кьезу, Матейса де Лигта и Войцеха Щесны.

    Будущее нападающего Криштиану Роналду в туринской команде пока под вопросом. С ним будут вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

    Может покинуть «Ювентус» ближайшим летом полузащитник Аарон Рэмзи, а главный тренер Андреа Пирло останется на своем посту.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1719

      Алехсбургер. 11 минут назад

      Когда поставили к стенке,подпрыгивать не надо.
      Теперь точно расстреляют.

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