Журналист Романо: «Ювентус» обсудит с Роналду его будущее в клубе

Когда поставили к стенке,подпрыгивать не надо.
Теперь точно расстреляют.
Руководство «Ювентуса» планирует перестройку команды по окончании этого сезона.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, клуб намерен сохранить в составе Уэстона МакКенни, Федерико Кьезу, Матейса де Лигта и Войцеха Щесны.
Будущее нападающего Криштиану Роналду в туринской команде пока под вопросом. С ним будут вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
Может покинуть «Ювентус» ближайшим летом полузащитник Аарон Рэмзи, а главный тренер Андреа Пирло останется на своем посту.