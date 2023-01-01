«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмзи

В «Ювентусе» не рассчитывают на полузащитника Аарона Рэмзи.

Туринский клуб собирается обсудить с 31-летним футболистом возможность досрочного расторжения контракта, действующего до 2023 года.

«Рейнджерс», арендовавший валлийского хавбека в январе, не планирует его выкупать.

Найти другого покупателя на Рэмзи «Ювентус» не надеется из-за зарплаты игрока, которая составляет 7 миллионов евро за сезон.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?