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«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмзи

В «Ювентусе» не рассчитывают на полузащитника Аарона Рэмзи.

Туринский клуб собирается обсудить с 31-летним футболистом возможность досрочного расторжения контракта, действующего до 2023 года.

«Рейнджерс», арендовавший валлийского хавбека в январе, не планирует его выкупать.

Найти другого покупателя на Рэмзи «Ювентус» не надеется из-за зарплаты игрока, которая составляет 7 миллионов евро за сезон.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2003

    ItalianFootball 3 часа назад

    Да, не подошел под трех! тренеров.

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