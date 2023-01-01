«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмзи

Да, не подошел под трех! тренеров.
В «Ювентусе» не рассчитывают на полузащитника Аарона Рэмзи.
Туринский клуб собирается обсудить с 31-летним футболистом возможность досрочного расторжения контракта, действующего до 2023 года.
«Рейнджерс», арендовавший валлийского хавбека в январе, не планирует его выкупать.
Найти другого покупателя на Рэмзи «Ювентус» не надеется из-за зарплаты игрока, которая составляет 7 миллионов евро за сезон.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?