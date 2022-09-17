Мартин Келли - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Келли
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|80
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Келли
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|5
|0
|0
|1
|0
|Уиган Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2023
|1' -75'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|12.12.2022
|86' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|18.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|34'
|15.10.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|08.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.10.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)