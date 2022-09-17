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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Вест Бромвич
Норвич Сити - Вест Бромвич: обзор матча 17 сентября 2022
Норвич Сити
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
68'
С. Бирам
9'
Д. О'Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Вест Бромвич
90'
+2
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Моламби
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
А. Рэмзи
88'
88'
Замена
А. Рич
️️️️
Г. Диангана
85'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
78'
Замена
К. Грант
️️️️
Б. Томас-Асанте
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Нуньес
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Бирам
Пас отдал
Т. Пукки
68'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Г. Сара
60'
Желтая карточка
М. Ааронс
58'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. О'Ши
Пас отдал
Д. Свифт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
12
Омобамиделе
3
Бирам
32
Нуньес
8
Сара
23
МакЛин
21
Рэмзи
20
Пукки
9
Сарджент
4-1-4-1
27
Баттон
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
8
Ливермор
8
Моламби
17
Уоллес
19
Диангана
8
Свифт
23
Томас-Асанте
32
Нуньес
26
Доуэлл
26
Доуэлл
32
Нуньес
21
Рэмзи
10
Кантвелл
10
Кантвелл
21
Рэмзи
8
Сара
11
Эрнандес
11
Эрнандес
8
Сара
19
Диангана
3
Рич
3
Рич
19
Диангана
8
Моламби
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Моламби
23
Томас-Асанте
9
Грант
9
Грант
23
Томас-Асанте
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Бромвич
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
1
Алекс Палмер
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Норвич Сити - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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