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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 29 октября 2022
Вест Бромвич
29.10.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
11'
И. Ндиайе
23'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
85'
85'
Замена
Э. Стивенс
️️️️
К. Бешам
Замена
А. Рич
️️️️
К. Таунсенд
77'
76'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Р. Брюстер
76'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Д. Балдок
65'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. Флек
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Уоллес
58'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Д. Ливермор
58'
38'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
23'
ГОЛ! 0:2!
О. МакБарни
Пас отдал
И. Ндиайе
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
Д. Балдок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
3-3-3-1
1
Палмер
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
17
Уоллес
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
4-5-1
17
Дэвис
32
Балдок
6
Бешам
15
Ахмедходжич
15
Иган
7
Ндиайе
13
Флек
10
Норвуд
20
Дойл
23
Осборн
9
МакБарни
22
Таунсенд
3
Рич
3
Рич
22
Таунсенд
8
Ливермор
8
Свифт
8
Свифт
8
Ливермор
17
Уоллес
8
Моламби
8
Моламби
17
Уоллес
19
Гарднер-Хикман
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
19
Гарднер-Хикман
32
Балдок
14
Робинсон
14
Робинсон
32
Балдок
6
Бешам
3
Стивенс
3
Стивенс
6
Бешам
Брюстер
14
Шарп
14
Шарп
Брюстер
13
Флек
10
Брюстер
10
Брюстер
13
Флек
Остались в запасе
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
27
Дэвид Баттон
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
30
Жордан Амисса
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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