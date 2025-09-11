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€ 600 тыс

Иван Бобер - трансферы

Крылья Советов
7 января 2006 (20), Самара
#70 | Нападающий
179 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.09.25 / 30.06.26
Крылья Советов
Нефтехимик
Аренда
01.07.25 / 30.06.27
Крылья Советов-2
Крылья Советов
?
01.01.24 / 01.07.25
Крылья Советов-2
Крылья Советов-2
?
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