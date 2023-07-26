Иван Бобер - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Бобер
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Иван
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Бобер
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2023
|89' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|04.10.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Ахмат (Грозный)
|19.09.2023
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|30.08.2023
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|09.08.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.07.2023
|87' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:3
|Балтика (Калининград)