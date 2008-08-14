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    Александар Вукович - статистика

    Полузащитник
    Имя Александар
    Фамилия Вукович
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Банья Лука
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 августа 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2008 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:0 Легия (Варшава)
    14.08.2008 1' -90' Легия (Варшава) 1:2 ФК Москва (Москва)
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