Geordan Dupire - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Geordan Dupire
|Команда
|Свифт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Geordan Dupire
|Команда
|Свифт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Свифт
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|2:1
|Струга (Струга)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Струга (Струга)
|3:1
|Свифт (Эсперанж)
|01.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|3:2
|ТНС (Ллансантфрайд)
|25.07.2023
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|1:1
|Свифт (Эсперанж)