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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мадагаскар - Гана
Мадагаскар - Гана: обзор матча 24 марта 2025
Мадагаскар
24.03.2025, понедельник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 6 тур
0 : 3
Завершен
Гана
11'
Т. Парти
54'
Т. Парти
59'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мадагаскар - Гана
83'
Замена
Й. Аджетей
️️️️
Ж. Опоку
80'
Замена
Э. Нуама
️️️️
А. Франсис
80'
Замена
R. Simpson
️️️️
Д. Менса
80'
Замена
Э. Аннан
️️️️
М. Кудус
Замена
H. Abdallah
️️️️
W. Caddy
77'
Желтая карточка
Т. Фонтейн
76'
71'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Семеньо
Замена
М. Илаймахаритра
️️️️
Л. Лапуссен
69'
59'
ГОЛ! 0:3!
М. Кудус
Пас отдал
Ж. Айю
54'
ГОЛ! 0:2!
Т. Парти
Пас отдал
Ж. Айю
37'
Желтая карточка
А. Франсис
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Парти
Пас отдал
Ж. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мадагаскар
1
Жордан Дюпир
ВР
21
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Jean Marcelin
ЦЗ
12
Матье Акапандье
ПЗ
17
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Райан Равелосон
ОП
9
Warren Caddy
ЦП
17
John Baggio
ЦП
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
14
Clement Couturier
ЦФ
3
J. Morgan
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
2
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
19
Абу Франсис
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Мадагаскар
1
Sonny Laiton
ВР
23
Adrien Melvin
ВР
22
Thierno Millimono
ЦЗ
5
Razafindraibeharimihanta Nirina
ЦЗ
21
Lalaina Rafanomezantsoa
ЦЗ
10
Нджива Ракотохарималала
ЛВ
6
Марко Илаймахаритра
ОП
4
Nantenaina Randriamanampisoa
ЦП
17
Tommy Iva
ЦП
11
El Hadari
ЦФ
19
Hakim Abdallah
ЦФ
19
Samuel Noireau-Dauriat
ЦФ
Гана
12
Джо Воллакотт
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Razak Simpson
ЦЗ
8
Kamaradini Mamudu
ЦЗ
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
17
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
15
Lawrence Agyekum
ЦП
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
24
Джерри Африйе
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Дюпир
21
Фонтейн
15
12
Акапандье
7
Равелосон
9
17
17
Лапуссен
3
14
20
3-2-1-2-2
16
Асаре
6
Салису
18
Опоку
23
Джику
2
Шиндлер
14
Менса
5
Парти
19
Франсис
20
Кудус
11
Семеньо
9
Айю
17
Лапуссен
6
Илаймахаритра
6
Илаймахаритра
17
Лапуссен
9
19
19
9
18
Опоку
4
Аджетей
4
Аджетей
18
Опоку
14
Менса
4
4
14
Менса
20
Кудус
21
Аннан
21
Аннан
20
Кудус
19
Франсис
24
Нуама
24
Нуама
19
Франсис
11
Семеньо
19
Уильямс
19
Уильямс
11
Семеньо
Остались в запасе
Мадагаскар
Гана
1
Sonny Laiton
ВР
23
Adrien Melvin
ВР
22
Thierno Millimono
ЦЗ
5
Razafindraibeharimihanta Nirina
ЦЗ
21
Lalaina Rafanomezantsoa
ЦЗ
4
Nantenaina Randriamanampisoa
ЦП
17
Tommy Iva
ЦП
10
Нджива Ракотохарималала
ЛВ
11
El Hadari
ЦФ
19
Samuel Noireau-Dauriat
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
12
Джо Воллакотт
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
8
Kamaradini Mamudu
ЦЗ
17
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
15
Lawrence Agyekum
ЦП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Джерри Африйе
ЦФ
Остались в запасе
1
Sonny Laiton
ВР
23
Adrien Melvin
ВР
22
Thierno Millimono
ЦЗ
5
Razafindraibeharimihanta Nirina
ЦЗ
21
Lalaina Rafanomezantsoa
ЦЗ
4
Nantenaina Randriamanampisoa
ЦП
17
Tommy Iva
ЦП
10
Нджива Ракотохарималала
ЛВ
11
El Hadari
ЦФ
19
Samuel Noireau-Dauriat
ЦФ
Остались в запасе
12
Джо Воллакотт
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
8
Kamaradini Mamudu
ЦЗ
17
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
15
Lawrence Agyekum
ЦП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Джерри Африйе
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Статистика матча Мадагаскар - Гана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
4 : 0
02.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 5
28.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Мадагаскар
2 : 0
17.11.2025
Экваториальная Гвинея
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Stade Mimoun Al Arsi, Al Hoceima
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