|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2009
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.05.2009
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2009
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.05.2009
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.04.2009
|1' -61'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.04.2009
|1' -81'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|10.04.2009
|1' -72'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.03.2009
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.03.2009
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3'