Авишай Коэн - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Авишай
|Фамилия
|Коэн
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иерусалим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1995 (29 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Авишай
|Фамилия
|Коэн
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иерусалим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1995 (29 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2024
|91' -122'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:6
|Олимпиакос (Пирей)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:4
|Маккаби (Тель-Авив)
|14.12.2023
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Гент (Гент)
|30.11.2023
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|25.11.2023
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Заря (Луганск)
|09.11.2023
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:3
|Маккаби (Тель-Авив)
|86'
|05.10.2023
|75' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|21.09.2023
|65' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)