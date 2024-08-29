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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ТСЦ Бачка Топола - Маккаби
ТСЦ Бачка Топола - Маккаби: обзор матча 29 августа 2024
ТСЦ Бачка Топола
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 5
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Маккаби
90+2'
V. Prestige Mboungou
12'
Т. Асанте
56'
Д. Тургеман
89'
И. Шахар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Маккаби
ГОЛ! 1:3!
V. Prestige Mboungou
Пас отдал
Б. Шош
90'
+2
Желтая карточка
V. Prestige Mboungou
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:3!
И. Шахар
Пас отдал
Р. Ревиво
Замена
Б. Шош
️️️️
А. Чиркович
71'
64'
Замена
И. Шахар
️️️️
Д. Перец
64'
Замена
E. Madmon
️️️️
Д. Тургеман
64'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Р. Шломо
Замена
V. Prestige Mboungou
️️️️
И. Джаковац
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тургеман
Пас отдал
Р. Ревиво
Желтая карточка
И. Джаковац
54'
46'
Замена
И. Начмиас
️️️️
С. Йехезкель
Замена
П. Станич
️️️️
М. Лазетич
46'
Замена
И. Милосавлевич
️️️️
М. Радин
46'
40'
Желтая карточка
С. Йехезкель
Желтая карточка
D. Stevanović
22'
Желтая карточка
М. Радин
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Асанте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
15
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
8
Дор Перец
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
77
Ошер Давида
ПВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Дан Битон
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
33
Hisham Layous
ЦП
19
Elad Madmon
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Илич
3
Петрович
29
Цапан
77
Влалукин
6
Пейич
7
Радин
35
Джаковац
27
Пантович
32
Чиркович
15
8
Лазетич
3-1-1-2-3
90
Мишпати
6
Асанте
4
Шломо
3
Ревиво
8
ван Овереем
8
Перец
77
Давида
36
Каничовски
20
99
Тургеман
11
Йехезкель
7
Радин
19
Милосавлевич
19
Милосавлевич
7
Радин
35
Джаковац
29
29
35
Джаковац
8
Лазетич
14
Станич
14
Станич
8
Лазетич
32
Чиркович
88
Шош
88
Шош
32
Чиркович
11
Йехезкель
15
Начмиас
15
Начмиас
11
Йехезкель
4
Шломо
55
Биттон
55
Биттон
4
Шломо
8
Перец
36
Шахар
36
Шахар
8
Перец
99
Тургеман
19
19
99
Тургеман
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Маккаби
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
22
Офек Мелика
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
33
Hisham Layous
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
8
Саша Йованович
ПВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
33
Hisham Layous
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Маккаби
4
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
17
Офсайды
1
2
Сейвы
6
4
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Gradski Stadion, Backa Topola
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