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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - ТСЦ Бачка Топола
Маккаби - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 22 августа 2024
Маккаби
22.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 5 : 1
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
27'
Д. Тургеман
63'
Д. Перец
83'
E. Madmon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби - ТСЦ Бачка Топола
Замена
И. Шахар
️️️️
Д. Тургеман
85'
ГОЛ! 3:0!
E. Madmon
Пас отдал
Д. Битон
83'
81'
Замена
П. Станич
️️️️
М. Радин
79'
Желтая карточка
М. Радин
Замена
E. Madmon
️️️️
И. Сиссоко
75'
75'
Замена
S. Jovanović
️️️️
Й. Влалукин
72'
Желтая карточка
Л. Цапан
67'
Желтая карточка
Н. Петрович
ГОЛ! 2:0!
Д. Перец
Пас отдал
Д. Тургеман
63'
Замена
Р. Ревиво
️️️️
О. Давидзаде
62'
Замена
Э. Захави
️️️️
О. Давида
62'
Желтая карточка
И. Сиссоко
59'
46'
Замена
А. Пейич
️️️️
А. Чиркович
45'
+2
Красная карточка
М. Баньяц
45'
Желтая карточка
Й. Влалукин
41'
Красная карточка
М. Джорджевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Тургеман
Пас отдал
Д. Перец
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
33
Hisham Layous
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
77
Ошер Давида
ПВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
15
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
10
Дан Битон
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
3-3-2-2
90
Мишпати
6
Асанте
4
Шломо
13
Давидзаде
8
Перец
28
Сиссоко
33
36
Каничовски
77
Давида
99
Тургеман
11
Йехезкель
4-3-2-1
30
Илич
77
Влалукин
35
Джорджевич
29
Цапан
3
Петрович
7
Радин
35
Джаковац
7
Баньяц
8
Йованович
32
Чиркович
15
13
Давидзаде
3
Ревиво
3
Ревиво
13
Давидзаде
99
Тургеман
36
Шахар
36
Шахар
99
Тургеман
77
Давида
7
Захави
7
Захави
77
Давида
28
Сиссоко
19
19
28
Сиссоко
77
Влалукин
22
22
77
Влалукин
32
Чиркович
6
Пейич
6
Пейич
32
Чиркович
7
Радин
14
Станич
14
Станич
7
Радин
Остались в запасе
Маккаби
ТСЦ Бачка Топола
22
Офек Мелика
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
10
Дан Битон
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
10
Дан Битон
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Маккаби - ТСЦ Бачка Топола
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Халадаш
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