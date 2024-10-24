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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Реал Сосьедад
Маккаби - Реал Сосьедад: обзор матча 24 октября 2024
Маккаби
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
82'
Д. Тургеман
19'
Х. Пачеко
64'
С. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Йехезкель
88'
Вторая желтая
О. Давида
88'
83'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
Б. Мендес
ГОЛ! 1:2!
Д. Тургеман
Пас отдал
О. Давида
82'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
80'
Замена
Д. Тургеман
️️️️
E. Madmon
76'
75'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Арамбуру
75'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Т. Кубо
Желтая карточка
О. Давида
74'
73'
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
С. Йехезкель
️️️️
О. Давидзаде
70'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
И. Сиссоко
70'
Замена
О. Давида
️️️️
Д. Перец
70'
64'
ГОЛ! 0:2!
С. Гомес
Пас отдал
Ш. Бекер
59'
Замена
С. Гомес
️️️️
Б. Турриэнтес
58'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
М. Оярсабаль
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Пачеко
Пас отдал
Б. Мендес
13'
Желтая карточка
Т. Кубо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
8
Дор Перец
(К)
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Айтор Фрага
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-3-2-1
90
Мишпати
23
Лемкин
44
Стойич
13
Давидзаде
4
Шломо
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
7
Патати
36
Каничовски
19
4-2-3-1
13
Марреро
2
Арамбуру
21
Агер
16
Пачеко
16
Лопес
8
Турриэнтес
36
Субименди
10
Мендес
14
Кубо
10
Оярсабаль
6
Садик
28
Сиссоко
8
ван Овереем
8
ван Овереем
28
Сиссоко
8
Перец
77
Давида
77
Давида
8
Перец
13
Давидзаде
11
Йехезкель
11
Йехезкель
13
Давидзаде
19
99
Тургеман
99
Тургеман
19
8
Турриэнтес
17
Гомес
17
Гомес
8
Турриэнтес
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
10
Оярсабаль
23
Бекер
23
Бекер
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Маккаби
Реал Сосьедад
21
Симон Слуга
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
1
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
1
Айтор Фрага
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Маккаби - Реал Сосьедад
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
14
Офсайды
2
2
Количество передач
346
604
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.21
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Партизан
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