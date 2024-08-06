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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Паневежис - Маккаби
Паневежис - Маккаби: обзор матча 06 августа 2024
Паневежис
06.08.2024, вторник, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Маккаби
70'
С. Гуссиас
3'
Д. Перец
10'
Д. Тургеман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Паневежис - Маккаби
Замена
М. Бенета
️️️️
Р. Расимавичюс
80'
77'
Замена
Э. Захави
️️️️
С. Йехезкель
77'
Замена
Р. Ревиво
️️️️
О. Давидзаде
77'
Замена
И. Шахар
️️️️
Д. Перец
ГОЛ! 1:2!
С. Гуссиас
Пас отдал
Ш. Дьен
70'
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
Н. Мартин Горобсов
58'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Н. Мбо
58'
Желтая карточка
Й. Чадженович
55'
Замена
Ф. Паласиос
️️️️
L. De Vega Lima
46'
Замена
J. Sarpong
️️️️
Э. Велюлис
41'
Желтая карточка
Н. Мбо
37'
22'
Желтая карточка
Т. Асанте
10'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тургеман
Пас отдал
Д. Перец
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перец
Пас отдал
С. Йехезкель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
36
Ноэль Мбо
ЦФ
20
Йован Чадженович
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
99
Дор Тургеман
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Паневежис
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
АП
31
Федерико Паласиос
АП
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
36
Идо Шахар
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
4-1-2-3
1
Черняускас
4
Дубра
2
Климавичус
27
Мазань
32
Расимавичюс
5
Горобсов
7
Велюлис
21
20
Чадженович
36
Мбо
21
Дьен
4-1-2-1-2
90
Мишпати
6
Асанте
4
Шломо
15
Начмиас
13
Давидзаде
8
ван Овереем
33
8
Перец
36
Каничовски
11
Йехезкель
99
Тургеман
32
Расимавичюс
29
Бенета
29
Бенета
32
Расимавичюс
5
Горобсов
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
5
Горобсов
21
31
Паласиос
31
Паласиос
21
7
Велюлис
23
23
7
Велюлис
36
Мбо
28
Гуссиас
28
Гуссиас
36
Мбо
13
Давидзаде
3
Ревиво
3
Ревиво
13
Давидзаде
8
Перец
36
Шахар
36
Шахар
8
Перец
11
Йехезкель
7
Захави
7
Захави
11
Йехезкель
Остались в запасе
Паневежис
Маккаби
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
22
Офек Мелика
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
13
Daniel Bukel
ВР
97
E. Kloniunas
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Паневежис - Маккаби
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Aukštaitija Stadium, Panevezys
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