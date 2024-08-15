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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Паневежис
Маккаби - Паневежис: обзор матча 15 августа 2024
Маккаби
15.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Паневежис
45+3'
Д. Перец
54'
О. Давида
70'
С. Йехезкель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Паневежис
Желтая карточка
И. Сиссоко
75'
Замена
Э. Захави
️️️️
Д. Тургеман
74'
Замена
Н. Биттон
️️️️
С. Йехезкель
74'
ГОЛ! 3:0!
С. Йехезкель
Пас отдал
О. Давида
70'
Желтая карточка
С. Йехезкель
64'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Й. ван Овереем
63'
Замена
И. Шахар
️️️️
Г. Каничовски
63'
61'
Замена
Н. Мбо
️️️️
С. Гуссиас
61'
Замена
Н. Мартин Горобсов
️️️️
А. Бенчаиб
61'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
J. Sarpong
Желтая карточка
Й. ван Овереем
59'
ГОЛ! 2:0!
О. Давида
Пас отдал
Д. Тургеман
54'
47'
Желтая карточка
Ф. Паласиос
46'
Замена
Э. Велюлис
️️️️
L. De Vega Lima
ГОЛ! 1:0!
Д. Перец
45'
+3
19'
Желтая карточка
Р. Расимавичюс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
8
Дор Перец
ЦП
33
Hisham Layous
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
77
Ошер Давида
ПВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Паневежис
1
Витаутас Черняускас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
32
Рокас Расимавичюс
ЦЗ
97
E. Kloniunas
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
L. De Vega Lima
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
7
Амин Бенчаиб
АП
20
Йован Чадженович
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Паневежис
13
Daniel Bukel
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
17
Nojus Luksys
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
36
Ноэль Мбо
ЦФ
3-1-2-2-2
90
Мишпати
15
Начмиас
4
Шломо
13
Давидзаде
8
ван Овереем
8
Перец
33
36
Каничовски
77
Давида
99
Тургеман
11
Йехезкель
4-1-2-3
1
Черняускас
32
Расимавичюс
97
4
Дубра
2
Климавичус
21
31
Паласиос
7
Бенчаиб
23
28
Гуссиас
20
Чадженович
11
Йехезкель
55
Биттон
55
Биттон
11
Йехезкель
8
ван Овереем
28
Сиссоко
28
Сиссоко
8
ван Овереем
36
Каничовски
36
Шахар
36
Шахар
36
Каничовски
99
Тургеман
7
Захави
7
Захави
99
Тургеман
27
Мазань
27
Мазань
7
Бенчаиб
5
Горобсов
5
Горобсов
7
Бенчаиб
21
7
Велюлис
7
Велюлис
21
23
21
Дьен
21
Дьен
23
28
Гуссиас
36
Мбо
36
Мбо
28
Гуссиас
Остались в запасе
Маккаби
Паневежис
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
13
Daniel Bukel
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
17
Nojus Luksys
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
13
Daniel Bukel
ВР
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
29
Маркас Бенета
ЦЗ
17
Nojus Luksys
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча Маккаби - Паневежис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Bloomfield, Tel Aviv
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