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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Маккаби
Аякс - Маккаби: обзор матча 07 ноября 2024
Аякс
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
5 : 0
Завершен
Маккаби
14'
Б. Траоре
27'
К. Тэйлор
39'
М. Годтс
61'
Б. Бробби
69'
К. Фитц-Джим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Маккаби
Желтая карточка
Д. Хендерсон
90'
Желтая карточка
О. Вейндал
82'
82'
Замена
Э. Захави
️️️️
Д. Тургеман
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Фитц-Джим
73'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
Б. Траоре
73'
72'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
С. Йехезкель
72'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
Г. Каничовски
ГОЛ! 5:0!
К. Фитц-Джим
Пас отдал
С. Бергейс
69'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
М. Годтс
66'
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Тэйлор
66'
ГОЛ! 4:0!
Б. Бробби
Пас отдал
К. Тэйлор
61'
Замена
О. Вейндал
️️️️
Й. Хато
46'
Желтая карточка
К. Тэйлор
43'
ГОЛ! 3:0!
М. Годтс
39'
ГОЛ! 2:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
Б. Бробби
27'
26'
Желтая карточка
Г. Каничовски
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
Пас отдал
Б. Бробби
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
(К)
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
8
Дор Перец
(К)
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
24
Ругани
21
Хато
3
Гаеи
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
28
Фитц-Джим
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
3-3-1-3
90
Мишпати
44
Стойич
4
Шломо
6
Асанте
8
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
36
Каничовски
19
99
Тургеман
11
Йехезкель
21
Хато
5
Вейндал
5
Вейндал
21
Хато
28
Фитц-Джим
14
Хендерсон
14
Хендерсон
28
Фитц-Джим
24
Тэйлор
23
Бергейс
23
Бергейс
24
Тэйлор
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
11
Йехезкель
13
Давидзаде
13
Давидзаде
11
Йехезкель
36
Каничовски
8
ван Овереем
8
ван Овереем
36
Каничовски
99
Тургеман
7
Захави
7
Захави
99
Тургеман
Остались в запасе
Аякс
Маккаби
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
21
Симон Слуга
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
15
Идан Начмиас
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
20
Henry Addo
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Аякс - Маккаби
3
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
15
Офсайды
1
1
Количество передач
659
398
Сейвы
3
4
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.79
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czechia
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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