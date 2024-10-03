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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Мидтьюлланд
Маккаби - Мидтьюлланд: обзор матча 03 октября 2024
Маккаби
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
39'
Франкулину
89'
Э. Чилуфья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби - Мидтьюлланд
89'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чилуфья
Пас отдал
К. Аскильдсен
83'
Замена
P. Bravo
️️️️
Франкулину
83'
Замена
В. Андреасен
️️️️
Э. Мартинес
Желтая карточка
И. Сиссоко
75'
Замена
Э. Захави
️️️️
E. Madmon
72'
Замена
А. Коэн
️️️️
С. Лемкин
71'
68'
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
К. Мбабу
Желтая карточка
И. Начмиас
65'
60'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Я. Кухта
60'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Симсир
39'
ГОЛ! 0:1!
Франкулину
Пас отдал
А. Симсир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
8
Дор Перец
(К)
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
32
Эмилиано Мартинес
ОП
24
Дарио Осорио
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Маккаби
50
Roei Amedi
ВР
22
Офек Мелика
ВР
73
Daniel Tishler
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
53
Roee Magor
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-1-3-1-1
90
Мишпати
23
Лемкин
4
Шломо
15
Начмиас
44
Стойич
8
ван Овереем
33
28
Сиссоко
8
Перец
77
Давида
19
4-2-2-2
1
Олафссон
43
Мбабу
22
Серенсен
4
Диао
2
Андерссон
21
Кастильо
32
Мартинес
24
Осорио
58
Симсир
7
Кухта
9
Франкулину
23
Лемкин
2
Коэн
2
Коэн
23
Лемкин
19
7
Захави
7
Захави
19
43
Мбабу
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
43
Мбабу
58
Симсир
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
58
Симсир
9
Франкулину
19
19
9
Франкулину
32
Мартинес
17
Андреасен
17
Андреасен
32
Мартинес
7
Кухта
14
Чилуфья
14
Чилуфья
7
Кухта
Остались в запасе
Маккаби
Мидтьюлланд
50
Roei Amedi
ВР
22
Офек Мелика
ВР
73
Daniel Tishler
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
53
Roee Magor
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
50
Roei Amedi
ВР
22
Офек Мелика
ВР
73
Daniel Tishler
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
53
Roee Magor
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Маккаби - Мидтьюлланд
2
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
8
Офсайды
1
0
Количество передач
561
372
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.36
1.5
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Гиорги Круашвили
Стадион:
Партизан
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