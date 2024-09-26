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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Маккаби
Брага - Маккаби: обзор матча 26 сентября 2024
Брага
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Маккаби
88'
Брума
90+5'
Брума (П)
30'
О. Давида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Маккаби
Желтая карточка
Р. Фернандес
90'
+9
90'
+9
Вторая желтая
Т. Асанте
90'
+8
Вторая желтая
Г. Каничовски
Желтая карточка
Т. Са
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Т. Асанте
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Брума
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Брума
Пас отдал
Р. Фернандес
88'
Замена
Б. Арри-Мби
️️️️
Ж. Феррейра
77'
75'
Желтая карточка
Г. Каничовски
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Ю. Рибейру
70'
Желтая карточка
Ю. Рибейру
68'
Замена
И. Гарби
️️️️
Р. Гитан
46'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
А. Эль Уаззани
46'
Замена
Ж. Горби
️️️️
В. Карвальо
46'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Давида
17'
Желтая карточка
Р. Шломо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
8
Дор Перец
(К)
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
17
João Gonçalves
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Маккаби
22
Офек Мелика
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
4-1-2-3
1
Матеус
4
Рибейру
13
Феррейра
4
Ниакате
2
Гомес
6
Карвальо
6
Орта
19
Эль Уаззани
21
Орта
99
Гитан
77
Брума
3-2-2-2-2
90
Мишпати
13
Давидзаде
44
Стойич
4
Шломо
6
Асанте
3
Ревиво
28
Сиссоко
8
Перец
77
Давида
36
Каничовски
99
Тургеман
19
13
Феррейра
26
Арри-Мби
26
Арри-Мби
13
Феррейра
6
Карвальо
29
Горби
29
Горби
6
Карвальо
99
Гитан
17
Гарби
17
Гарби
99
Гитан
4
Рибейру
78
Фернандеш
78
Фернандеш
4
Рибейру
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Брага
Маккаби
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
17
João Gonçalves
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
22
Офек Мелика
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
17
João Gonçalves
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
22
Офек Мелика
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Брага - Маккаби
3
2
3
Всего ударов по воротам
31
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
3
Количество передач
535
413
Сейвы
1
8
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
25
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
3.51
1.71
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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