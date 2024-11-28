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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Маккаби
Бешикташ - Маккаби: обзор матча 28 ноября 2024
Бешикташ
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 3
Завершен
Маккаби
38'
Рафа
23'
Г. Каничовски
45+3'
Д. Перец
81'
В. Патати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Маккаби
90'
+3
Желтая карточка
Й. ван Овереем
90'
+1
Замена
Т. Асанте
️️️️
Р. Шломо
86'
Замена
E. Madmon
️️️️
Д. Тургеман
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
В. Патати
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
71'
66'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. Перец
Замена
С. Учан
️️️️
Ж. Мариу
46'
Замена
Т. Санук
️️️️
Ф. Удуохай
46'
Замена
Ч. Ндур
️️️️
М. Рашица
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Перец
Желтая карточка
А. Масуаку
42'
ГОЛ! 1:1!
Рафа
Пас отдал
С. Кылыксой
38'
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Каничовски
Пас отдал
О. Давида
Замена
Э. Топджу
️️️️
Г. Паулиста
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К)
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
8
Йорис ван Овереем
ОП
8
Дор Перец
(К)
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
77
Ошер Давида
ПВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
33
Hisham Layous
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
3-3-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
83
Фернандеш
23
Мариу
7
Рашица
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
3-1-1-3-2
90
Мишпати
44
Стойич
4
Шломо
23
Лемкин
8
ван Овереем
8
Перец
77
Давида
36
Каничовски
7
Патати
99
Тургеман
11
Йехезкель
3
Паулиста
53
Топджу
53
Топджу
3
Паулиста
2
Удуохай
5
Санук
5
Санук
2
Удуохай
23
Мариу
48
Учан
48
Учан
23
Мариу
7
Рашица
27
Ндур
27
Ндур
7
Рашица
4
Шломо
6
Асанте
6
Асанте
4
Шломо
8
Перец
28
Сиссоко
28
Сиссоко
8
Перец
99
Тургеман
19
19
99
Тургеман
Остались в запасе
Бешикташ
Маккаби
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
33
Hisham Layous
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
33
Hisham Layous
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Бешикташ - Маккаби
2
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
530
374
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.82
2.59
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Нагьердей
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