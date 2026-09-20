Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4 млн

Густаво Мартинс - статистика

Гремио
11 августа 2002 (24)
#6 | Защитник
191 см
Бразилия
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
69'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
1' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
1' - 90'
79'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
19
3
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
69'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
1' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
18, 56'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
2 : 1
08.08.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
1' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
1' - 90'
77'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
1' - 90'
8'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
1' - 90'
54'
74'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
53' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
1' - 90'
75'
Главные новости
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
12
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+