Себастьен Скиллачи - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Скиллачи
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Скиллачи
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|10
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|29.10.2016
|1' -45'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.10.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|15.10.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|24.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|18.09.2016
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|10.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|27.08.2016
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|88'
|20.08.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Бастия (Бастия)
|25'
|12.08.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|70'