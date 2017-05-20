Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Себастьен Скиллачи
Статистика
Себастьен Скиллачи - статистика
Завершил карьеру
11 августа 1980 (46)
#5 | Защитник
185 см | 80 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Лига чемпионов 2012/2013
Emirates Cup 2011
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бастия
10
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1 : 0
20.05.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0 : 0
29.10.2016
Дижон
1' - 45'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2 : 1
22.10.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Бастия
1 : 2
15.10.2016
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1 : 0
24.09.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1 : 0
18.09.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2 : 1
10.09.2016
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2 : 0
27.08.2016
Бастия
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
0 : 3
20.08.2016
Бастия
1' - 90'
25'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бастия
0 : 1
12.08.2016
ПСЖ
1' - 90'
70'
Главные новости
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
Пономарев – Акинфееву: «Время ушло, надо пожалеть себя»
10:38
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
2
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+