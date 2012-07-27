|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|10
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2012
|69' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:4
|Динамо (Киев)
|24.11.2012
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|5:1
|Говерла (Ужгород)
|17.11.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|09.11.2012
|90' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|06.10.2012
|70' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|79' 90'
|30.09.2012
|81' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|16.09.2012
|7' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|59'
|11.08.2012
|67' -83'
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|03.08.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Заря (Луганск)
|27.07.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|20'
|21.07.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|26'
|14.07.2012
|53' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Говерла (Ужгород)