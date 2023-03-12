Антони Хелифа - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Хелифа
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 2005 (18 лет)
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Хелифа
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|Был в запасе
|Бордо
|4:0
|Аяччо
|Франция. Лига 2, 36 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Аяччо
|1:1
|Кевийи
|Франция. Лига 2, 35 тур
|23.04.2024
|63' - 90'
|Валансьен
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 2, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|27.05.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.05.2023
|90' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:5
|Ренн (Ренн)
|13.05.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Аяччо (Аяччо)
|29.04.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|3:1
|Аяччо (Аяччо)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|82' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)