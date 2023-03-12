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    Антони Хелифа - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Антони
    Фамилия Хелифа
    Команда Аяччо
    Состав Молодежный
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 сентября 2005 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.05.2024 Был в запасе Бордо 4:0 Аяччо Франция. Лига 2, 36 тур
    27.04.2024 Был в запасе Аяччо 1:1 Кевийи Франция. Лига 2, 35 тур
    23.04.2024 63' - 90' Валансьен 1:0 Аяччо Франция. Лига 2, 34 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.06.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:0 Марсель (Марсель)
    27.05.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    21.05.2023 90' -90' Аяччо (Аяччо) 0:5 Ренн (Ренн)
    13.05.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Аяччо (Аяччо)
    29.04.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    16.04.2023 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 3:1 Аяччо (Аяччо)
    12.03.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    05.03.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 82' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
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