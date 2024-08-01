Введите ваш ник на сайте
Иван Репях - трансферы

Завершил карьеру
18 октября 2001 (24), Краснодар
#8 | Полузащитник
169 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.08.24 / 03.03.25
Спартак Т
Леон Сатурн
Свободный агент
15.07.23 / 01.08.24
Кубань
Спартак Т
Свободный агент
22.02.23 / 15.07.23
Без клуба
Кубань
Свободный агент
01.07.22 / 22.02.23
СКА
Без клуба
Свободный агент
10.02.22 / 01.07.22
Вайле
СКА
Свободный агент
01.07.20 / 12.09.20
Спартак-2
Спартак-2
?
01.09.17 / 01.07.20
Академия Спартак
Спартак-2
?
