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    Иван Тарабеш - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Андреевич
    Фамилия Тарабеш
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 2003 (20 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Минск (Минск)
    01.07.2023 Был в запасе Минск (Минск) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    25.06.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 1:2 Минск (Минск)
    10.06.2023 Был в запасе Минск (Минск) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    02.06.2023 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:0 Минск (Минск)
    27.05.2023 Был в запасе Минск (Минск) 1:1 Динамо (Минск)
    13.05.2023 32' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 Минск (Минск)
    06.05.2023 Был в запасе Минск (Минск) 2:2 Гомель (Гомель)
    30.04.2023 1' -46' Шахтер (Солигорск) 1:0 Минск (Минск)
    39'
    23.04.2023 1' -90' Минск (Минск) 0:1 Неман (Гродно)
    14.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
    44'
    08.04.2023 1' -90' Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
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