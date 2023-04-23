Иван Тарабеш - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Тарабеш
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Иван
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Тарабеш
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Минск (Минск)
|01.07.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Минск (Минск)
|10.06.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|02.06.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|27.05.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:1
|Динамо (Минск)
|13.05.2023
|32' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|Минск (Минск)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|30.04.2023
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|39'
|23.04.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Неман (Гродно)
|14.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)
|44'
|08.04.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)