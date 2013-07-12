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    Илья Галюза - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Илья
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Галюза
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 ноября 1979 (43 года)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2013 Был в запасе Черноморец (Одесса) 3:1 Заря (Луганск)
    14.09.2013 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Заря (Луганск)
    01.09.2013 Был в запасе Заря (Луганск) 4:0 Арсенал (Киев)
    23.08.2013 66' -90' Металлург (Донецк) 2:0 Заря (Луганск)
    18.08.2013 64' -90' Заря (Луганск) 1:2 Ворскла (Полтава)
    10.08.2013 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:0 Заря (Луганск)
    03.08.2013 Был в запасе Заря (Луганск) 2:2 Металлист (Харьков)
    27.07.2013 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:3 Заря (Луганск)
    22.07.2013 66' -90' Заря (Луганск) 0:0 Металлург (Запорожье)
    12.07.2013 79' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Заря (Луганск)
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