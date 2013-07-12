Илья Галюза - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Галюза
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1979 (43 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Галюза
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1979 (43 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2013
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|3:1
|Заря (Луганск)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Заря (Луганск)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|4:0
|Арсенал (Киев)
|23.08.2013
|66' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:0
|Заря (Луганск)
|18.08.2013
|64' -90'
|Заря (Луганск)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|10.08.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:0
|Заря (Луганск)
|03.08.2013
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|27.07.2013
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:3
|Заря (Луганск)
|22.07.2013
|66' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|12.07.2013
|79' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Заря (Луганск)