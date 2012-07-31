|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2012
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Динамо (Киев)
|21.11.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|52'
|06.11.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Порту (Порту)
|24.10.2012
|1' -90'
|Порту (Порту)
|3:2
|Динамо (Киев)
|90'
|03.10.2012
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|18.09.2012
|46' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Динамо (Киев)
|29.08.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.08.2012
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Динамо (Киев)
|07.08.2012
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:1
|Динамо (Киев)
|31.07.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:1
|Фейеноорд (Роттердам)