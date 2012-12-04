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Бетао
Статистика
Бетао - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1983 (42)
#3 | Защитник
181 см | 78 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Украина. Кубок 2014/2015
Marbella Cup 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Франция. Кубок 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Кубок Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Украины 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 1
04.12.2012
Динамо К
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Динамо К
0 : 2
21.11.2012
ПСЖ
1' - 90'
52'
Лига чемпионов, 4 тур
Динамо К
0 : 0
06.11.2012
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Порту
3 : 2
24.10.2012
Динамо К
1' - 90'
90'
Лига чемпионов, 2 тур
Динамо К
2 : 0
03.10.2012
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
4 : 1
18.09.2012
Динамо К
46' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо К
1 : 2
29.08.2012
Боруссия М
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Боруссия М
1 : 3
21.08.2012
Динамо К
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
0 : 1
07.08.2012
Динамо К
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо К
2 : 1
31.07.2012
Фейеноорд
1' - 90'
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