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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Динамо К
Динамо Загреб - Динамо К: обзор матча 04 декабря 2012
Динамо Загреб
04.12.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
90+3'
И. Крстанович (П)
44'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Динамо К
Желтая карточка
И. Крстанович
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Крстанович
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Богданов
️️️️
Л. Аруна
81'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Дуду
75'
Замена
М. Рубен
️️️️
Б. Идейе
Замена
Й. Пиварич
️️️️
М. Брозович
71'
64'
Желтая карточка
Дуду
Замена
И. Крстанович
️️️️
Д. Чоп
59'
Желтая карточка
М. Брозович
49'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
(К)
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
8
Матео Ковачич
ПП
19
Саммир
ЛФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Фатош Бечирай
РФ
Главный тренер
Анте Чачич
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
(К)
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Динамо Загреб
33
Ромео Митрович
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
99
Иван Крстанович
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-1-2-3
25
Келава
3
Ибаньес
21
Вида
4
Шимунич
24
Врсалько
77
Брозович
45
Адеми
8
Ковачич
19
Саммир
9
Чоп
9
Бечирай
4-2-3-1
35
Коваль
3
Бетао
17
Михалик
5
Вукоевич
0
Тайво
44
Велозу
25
Аруна
7
Ярмоленко
19
Гармаш
92
Дуду
12
Идейе
9
Чоп
99
Крстанович
99
Крстанович
9
Чоп
77
Брозович
19
Пиварич
19
Пиварич
77
Брозович
25
Аруна
90
Богданов
90
Богданов
25
Аруна
12
Идейе
15
Рубен
15
Рубен
12
Идейе
92
Дуду
14
Мехмеди
14
Мехмеди
92
Дуду
Остались в запасе
Динамо Загреб
Динамо К
33
Ромео Митрович
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Анте Чачич
1
Александр Шовковский
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
33
Ромео Митрович
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Мехмед Алиспахич
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Динамо Загреб - Динамо К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 01:45 (повтор)
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