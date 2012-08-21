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Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Динамо К
Боруссия М - Динамо К: обзор матча 21 августа 2012
Боруссия М
21.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 3
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Динамо К
13'
А. Ринг
28'
Т. Михалик
36'
А. Ярмоленко
81'
Л. де Йонг (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Динамо К
90'
+2
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
П. Херрманн
89'
83'
Желтая карточка
Т. Тайво
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Л. де Йонг
78'
Замена
Раффаэл
️️️️
М. Нинкович
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Х. Нордтвейт
74'
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Де Камарго
69'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Ринг
69'
65'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Н. Кранчар
57'
Травма
Т. Михалик
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гармаш
28'
ГОЛ! 1:1!
Т. Михалик
ГОЛ! 1:0!
А. Ринг
Пас отдал
Х. Аранго
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
36
Милош Нинкович
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
3-3-2-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
18
Домингес
3
Дамс
34
Джака
24
Янчке
18
Аранго
4
Ринг
9
Де Камарго
26
де Йонг
4-1-3-1-1
35
Коваль
21
Данило Силва
17
Михалик
3
Бетао
0
Тайво
44
Велозу
36
Нинкович
19
Кранчар
7
Ярмоленко
19
Гармаш
12
Идейе
6
Нордтвейт
38
Чигерчи
38
Чигерчи
6
Нордтвейт
4
Ринг
7
Херрманн
7
Херрманн
4
Ринг
9
Де Камарго
9
Ханке
9
Ханке
9
Де Камарго
19
Кранчар
5
Вукоевич
5
Вукоевич
19
Кранчар
12
Идейе
14
Мехмеди
14
Мехмеди
12
Идейе
36
Нинкович
11
Раффаэл
11
Раффаэл
36
Нинкович
Остались в запасе
Боруссия М
Динамо К
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Боруссия М - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:00 (прямая)
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