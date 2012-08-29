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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Боруссия М
Динамо К - Боруссия М: обзор матча 29 августа 2012
Динамо К
29.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Боруссия М
88'
Б. Идейе
70'
Е. Хачериди (АГ)
78'
Х. Аранго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Боруссия М
90'
+2
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
М. Рубен
️️️️
Б. Идейе
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Б. Идейе
Пас отдал
Д. Гармаш
88'
78'
ГОЛ! 0:2!
Х. Аранго
Пас отдал
А. Ринг
72'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Л. де Йонг
70'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Е. Хачериди
69'
Желтая карточка
Р. Брауверс
Желтая карточка
О. Вукоевич
65'
63'
Замена
А. Ринг
️️️️
П. Херрманн
59'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Ханке
Замена
О. Вукоевич
️️️️
М. Нинкович
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
44
Мигель Велозу
ОП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
(К)
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Коваль
0
Тайво
34
Хачериди
3
Бетао
21
Данило Силва
44
Велозу
7
Ярмоленко
36
Нинкович
20
Гусев
19
Гармаш
12
Идейе
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
4
Брауверс
24
Янчке
34
Джака
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
9
Ханке
36
Нинкович
5
Вукоевич
5
Вукоевич
36
Нинкович
12
Идейе
15
Рубен
15
Рубен
12
Идейе
7
Херрманн
4
Ринг
4
Ринг
7
Херрманн
26
де Йонг
9
Де Камарго
9
Де Камарго
26
де Йонг
9
Ханке
10
Хргота
10
Хргота
9
Ханке
Остались в запасе
Динамо К
Боруссия М
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Динамо К - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 22:30 (прямая)
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